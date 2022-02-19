Gebze Teknik Üniversitesi "dünyanın en iyi genç üniversiteleri" arasında - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 2022 dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler 2022 Sıralaması" sonuçları açıklandı.

THE sıralaması "öğretim", "araştırma", "atıf", "uluslararası görünüm" ve "endüstriyel kazanç" olmak üzere 5 başlık altında yer alan 13 performans göstergesine göre yapıldı.

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022'de, dünya genelinde 50 yılın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı.

Dünya sıralamasında 1201+ sıralamasında bulunan GTÜ, en iyi genç üniversite olarak 401+ bandında gösterildi.

Ayrıca GTÜ, Türkiye'de en iyi genç üniversite olarak tüm üniversiteler arasında 10'uncu, devlet üniversiteleri arasında 6'ncı sırada yer aldı.