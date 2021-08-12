Gebze Teknik Üniversitesi iş dünyasında en fazla ilgi gören 6. üniversite oldu - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Kariyer.net tarafından yapılan araştırmada, mezunları en hızlı işe giren 9. ve işveren tarafından en çok ilgi gören 6. devlet üniversitesi olarak yer aldı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net'in üniversite tercihi yapacak adaylara rehberlik edecek "İşveren İlgi Endeksi" sonuçları açıklandı. Son 10 yılda işe alım faaliyeti gerçekleştirmiş 88 bin işverenin, 493 bin işe alım yetkilisinin 220 milyon dijital ayak izi incelenerek hazırlanan çalışmada, "Üniversite mezunları içinde kimler daha hızlı işe giriyor?" sorusuna yanıt arandı.

Araştırma sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi, tüm üniversiteler sıralamasında mezunları en hızlı işe giren ilk 10 üniversite arasında 9. sırada yer aldı, işveren tarafından en çok ilgi gören 6. devlet üniversitesi oldu.

Araştırma, gelecekleri için önemli bir adım atacak tercih dönemindeki gençlere, işverenlerin hangi üniversite, hangi bölüm, hangi üniversite ve bölüm kombinasyonlarına daha fazla ilgi gösterdiğine ışık tutmayı amaçlıyor.

Araştırmaya göre, işverenlerden en fazla ilgi gören 10 üniversite, Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak sıralandı.