Gebze Teknik Üniversitesi\'nde terbiye eğitimi mi yapılıyor? İletişim Başkanlığı konuya açıklık getirdi

Gebze Teknik Üniversitesi'nde akademik ve idari personele "terbiye eğitimi" verildiğine ilişkin bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.Açıklamada sertifikalı olarak verilen Adab-ı Muaşeret Eğitimi'nin '"iş hayatında nezaket", "kartvizit kullanımı" gibi konuları kapsadığı ve söz konusu haberlerde konulan görselle bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında "Üniversitede terbiye eğitimi!" başlığıyla yer alan haberler hakkında açıklamada bulundu.

"BİRÇOK FARKLI ALANDA KURUM İÇİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gebze Teknik Üniversitesi'nde, 'Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi', 'Nefes ve Meditasyon Teknikleri Eğitimi', 'İlk Yardım Eğitimi', 'Veri Analizi ve Raporlama Teknikleri Eğitimi', 'Photoshop Eğitimi' gibi birçok farklı alanda kurum içi eğitimler her yıl düzenli olarak verilmektedir.

Söz konusu haberlerde kullanılan fotoğrafın eğitimle ilgisi olmadığı belirtildi.

"SERTİFİKALI OLARAK VERİLMİŞ BİR EĞİTİMDİR"

Bu hizmet içi eğitimlerden biri olan habere konu Adab-ı Muaşeret Eğitimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından birçok kuruma daha önce sertifikalı olarak verilmiş olan bir eğitimdir. Eğitim içeriği de haberde belirtilenle uyuşmamaktadır.

"KULANILAN FOTOĞRAFIN EĞİTİMLE İLGİSİ YOK"

Eğitim, 'iş hayatında nezaket', 'kartvizit kullanımı', 'iş yaşamında telefon ile iletişim' gibi protokol yönetimi kapsamındaki eğitim başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca haberde kullanılan fotoğrafın eğitimle ilgisi bulunmayıp, sadece manipülasyonu desteklemek amacıyla kullanılmıştır.