Gebze Teknik Üniversitesi'nde akademik ve idari personele "terbiye eğitimi" verildiğine ilişkin bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.Açıklamada sertifikalı olarak verilen Adab-ı Muaşeret Eğitimi'nin '"iş hayatında nezaket", "kartvizit kullanımı" gibi konuları kapsadığı ve söz konusu haberlerde konulan görselle bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında "Üniversitede terbiye eğitimi!" başlığıyla yer alan haberler hakkında açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gebze Teknik Üniversitesi'nde, 'Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi', 'Nefes ve Meditasyon Teknikleri Eğitimi', 'İlk Yardım Eğitimi', 'Veri Analizi ve Raporlama Teknikleri Eğitimi', 'Photoshop Eğitimi' gibi birçok farklı alanda kurum içi eğitimler her yıl düzenli olarak verilmektedir.
Bu hizmet içi eğitimlerden biri olan habere konu Adab-ı Muaşeret Eğitimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından birçok kuruma daha önce sertifikalı olarak verilmiş olan bir eğitimdir. Eğitim içeriği de haberde belirtilenle uyuşmamaktadır.
Eğitim, 'iş hayatında nezaket', 'kartvizit kullanımı', 'iş yaşamında telefon ile iletişim' gibi protokol yönetimi kapsamındaki eğitim başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca haberde kullanılan fotoğrafın eğitimle ilgisi bulunmayıp, sadece manipülasyonu desteklemek amacıyla kullanılmıştır.
Son Dakika › Eğitim › Gebze Teknik Üniversitesi'nde terbiye eğitimi mi yapılıyor? İletişim Başkanlığı konuya açıklık getirdi - Son Dakika