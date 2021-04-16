Gebze Teknik Üniversitesi ve TSE arasında iş birliği - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında altyapı, eğitim, araştırma konularında katma değer oluşturmak, laboratuvar altyapılarının kullanılması, imkanların araştırılması, öğretim üyeleri, araştırmacılar, uzmanlar arasında doğrudan temas ve birlikte çalışmanın teşvik edilmesi amacıyla İş Birliği Protokolü imzalandı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, "Özellikle lisansüstü öğrencilerimizin yetiştirilmesinde TSE'nin bizlere önemli faydaları olacağını düşünüyoruz. Sizlerin yönlendirmesiyle üniversitemizde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde önemli katkılarınızın olacağına inanıyoruz. Biz de aynı şekilde standardizasyon konusunda birlikte önemli çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum. Gebze Teknik Üniversitesi olarak TSE ile birlikte ortaklaşa alınan kararlarla oluşturulan Protokolün her iki kuruma ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Enstitünün faaliyetleri hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin; "TSE; standart hazırlama, belgelendirme, deney, kalibrasyon, eğitim, muayene ve gözetim alanlarında sanayi sektörümüzün teknik alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla sanayicilerimiz ile birlikte faydalı çalışmalar yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

Gebze Teknik Üniversitesi'nin TSE için özel bir yeri olduğuna değinen Şahin, "TSE olarak Gebze Teknik Üniversitesi ile olan ilişkimiz çok özel. Çünkü hem Gebze'deki Kalite Kampüsümüz hem de Gebze Teknik Üniversitesi, Türk Sanayisinin kalbinde yer alıyor. Dolayısıyla gerek laboratuvar, test ve deney anlamında gerekse de yüksek lisans ve doktora gibi eğitim alanında yapılabilecek tüm iş birliği alanlarını arkadaşlarımız değerlendirdi. Bunun sonucunda neler yapabileceğimizi belirlediler. Bu belirlenen hususların da bir protokol haline gelmesi noktasında mutabakatımız söz konusu oldu. İş Birliği Protokolünün Enstitümüz ve GTÜ adına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.