Gebze Teknik Üniversitesinde "İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı" kuruldu - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesinde "İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı" kuruldu

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) "İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı" kuruldu.

Gebze Teknik Üniversitesinde

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) "İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı" kuruldu.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, yaptığı açıklamada, amaca yönelik belirlenebilen farklı uçuş yüksekliklerinden elde edilen üç boyutlu (3B) İHA verilerinin, haritacılık başta olmak üzere şehir bölge planlama, tarım, ormancılık, arkeoloji, hidroloji, milli güvenlik, trafik, afet izleme ve yönetimi, zamansal değişim ve deformasyon analizleri, kentsel gelişim ve kaçak yapılaşma tespitleri gibi farklı alanlardaki uygulamalarda talep gördüğünü belirtti.

Kavzoğlu, yoğun talep neticesinde son yıllarda farklı donanımsal karakteristiklere ve veri alım prensiplerine sahip İHA'lar geliştirildiğini kaydetti.

İHA teknolojisinin yoluna artan ivmeyle devam ettiğini vurgulayan Kavzoğlu, dünyada yaşanan bu gelişmeler ışığında GTÜ'nün, İHA konusunda lider üniversite olma hedefiyle yola çıktığını ve Harita Mühendisliği Bölümü bünyesinde İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının kurulduğunu bildirdi.

Kavzoğlu, çeşitli İHA'larla donatılan, Türkiye'nin en kapsamlı İHA laboratuvarıyla oluşturulan altyapının, yurt içi ve yurt dışı pek çok projeye katkı sunacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirilecek ilk örnek projede, Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinin tamamı İHA teknolojisiyle 3B olarak modellenecek ve sanal gerçeklik entegrasyonuyla üniversite sanal tura açılacaktır. Kurulan laboratuvarda dış kurumların ihtiyaçlarına yönelik talepleri doğrultusunda Ar-Ge projeleri de gerçekleştirilerek farklı ebat ve donanımlarda yeni yerli İHA'ların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Laboratuvarda ayrıca üniversite öğrencileri ve dış kurum çalışanları için İHA uçuş ve veri işleme eğitim faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır."

Yakın zamanda açılışı yapılacak laboratuvara desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'a teşekkür eden Kavzoğlu, laboratuvarın bilime ve ülkeye faydalı faaliyetler yürütmesi temennisinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gebze Teknik Üniversitesinde 'İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı' kuruldu - Son Dakika
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