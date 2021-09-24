Gebze Teknik Üniversitesinin sürdürülebilir tarım çalışmasında ayçiçeği hasadı yapıldı - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) tarafından yürütülen sürdürülebilir tarım çalışmaları kapsamında, ayçiçeğinin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Amfisi'nde "Sürdürebilir Tarım için Mikrobiyal Gübre Kullanımı ve Tarla Deneme Sonuçları Tanıtım Etkinliği" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, yaptığı konuşmada, 11 Aralık 2019 tarihli "Avrupa Yeşil Mutabakatı-EU Green Deal" kapsamında iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda, Avrupa Birliğinin (AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve etkili şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritasını paydaşların dikkatine sunduğunu belirtti.

Aslan, mutabakata uyum çerçevesinde 5 Ekim 2020 tarihinde yapılan GTÜ 2020-2021 Akademik Açılış Töreni'nde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Bitkisel Üretim Genel Müdürü (BÜGEM) Mehmet Hasdemir ile "Akıllı Tarım Uygulamaları Protokolü"nün imzalandığını kaydetti.

Protokolün, tarım sektörüne yeni soluk getireceğine işaret eden Aslan, GTÜ'nün stratejik planında yer alan hedeflere akıllı tarım ve mikrobiyal gübre uygulamalarını içeren çalışmaları da kattıklarını anlattı.

Mikrobiyal gübre çalışmasının önemine değinen Aslan, şöyle devam etti:

"ATAM olarak, sürdürülebilir tarım için yeşil mutabakat doğrultusunda son zamanlarda mikrobiyal gübre formülasyonlarının oluşturulması ve var olanların da denenmesi konusunda çeşitli üniversiteler ve sanayi iş birliği çerçevesinde devam eden çalışmalarımız bulunmaktadır. Devam eden Schloss Schaumburg Zirai ve Medikal Ürünler Üretim İthalat İhracat Danışmanlık Araştırma A.Ş tarafından Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen ve çiftçilerimiz arasında hiç azımsanmayacak bir kullanım sahası edinen mikrobiyal gübre üniversitemizin akıllı tarım deneme tarlasında denenmiştir. Bugün burada ayçiçeği bitkisinden alınan ilk sonuçları tarımın sac ayaklarını oluşturan üniversite, sanayi, il tarım müdürlükleri, ziraat odaları ve çiftçilerin katılımıyla paylaşıyoruz."

GTÜ Teknoloji Transfer Ofisinin ara yüz olarak iştirak ettiği etkinlikte, daha sonra mikrobiyal gübrenin fındıkta elde edilen olumlu sonuçları paydaşlara sunuldu.

Etkinlik, Rektör Aslan ve Temel Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altundaş ile davetlilerin ayçiçeği hasadı yapmasıyla sona erdi.