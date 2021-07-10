Gebze Terminal ve İbrahim Ağa Caddelerinde yol onarımı - Son Dakika

Kocaeli genelindeki birçok cadde ve sokağı baştan sona yenileyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde onarıma ihtiyacı olan yollarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Terminal ve İbrahim Ağa Caddelerinin bozuk olan kısımlarının onarımını gerçekleştirdi.

İKİ ÖNEMLİ CADDE

Terminal Caddesi, Gebze Otogarına ulaşımda vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddenin bozuk olan kısımlarında kazı çalışması sonrasında asfalt sererek yol onarımı gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe merkezinde gün boyu yoğun araç seyrinin olduğu İbrahim Caddesi'nde de yol onarımı yapıldı.

ÜSTYAPI DA HUMMALI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen hemen şehrin tüm ilçelerinde hummalı bir üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda vatandaşların seyahat ederken yol konforunun arttırılması hedefleniyor.