Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den Sarıkamış Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den Sarıkamış Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den Sarıkamış Belediyesine ziyaret

6 saat önce

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'yi makamında ziyaret etti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den Sarıkamış Belediyesine ziyaret, System.String[]

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çiler, Başkan Hayali'ye başarı dileklerini ileterek, "Vatanımızın en önemli mihenk taşlarından bir Çanakkale, diğeri Sarıkamış'tır. Şehitler diyarı Sarıkamış'ımızın gelişmesi, kalkınması konusunda sanayicilerimizi, iş adamlarımızı inşallah buralara getirmeyi planlıyoruz. Umarım güzel projelerle bölgenin kalkınmasını katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

Başkan Hayali de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sarıkamış demek Türkiye demektir. Sarıkamış'a katkı sunacak, işsiz gençlerimize istihdam oluşturacak projeler için yatırım yapacak kişi ve kuruluşların başımızın üstünde yeri var ve kapımız herkese açık." dedi.

Ziyarette, Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Sekin, Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel ve iş adamı Ümit Kabay da hazır bulundu.

Sarıkamış, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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