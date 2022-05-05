Gebze Topal Osman Ağa Caddesi kilitli parke taşı ile yenilendi - Son Dakika

Gebze Topal Osman Ağa Caddesi kilitli parke taşı ile yenilendi

Gebze Topal Osman Ağa Caddesi kilitli parke taşı ile yenilendi
Son Güncelleme: 05.05.2022 12:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor.

Yeni asfalt yol yapımlarının yanı sıra eskiyen yolların da bakım ve onarımlarını yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve sokaklara da parke taşı döşüyor. Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden ekipler, bu kapsamda Beylikbağı bölgesinin önemli caddelerinden biri olan Topal Osman Ağa Caddesi'nin yolunu kilitli parke taşı ile döşedi.

1800 METKEKARE KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENDİ

Çalışmalarını plan ve program doğrultusunda sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Bu bağlamda altyapı çalışmaları sırasında tahrip olan Gebze Topal Osman Ağa Caddesi'nin yolu bozulan 250 metrelik kısmı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince 1800 metrekare kilit parke taşı döşenerek yenilendi. Ulus Mahallesi sakinleri, parke çalışması ile daha temiz, güzel ve kullanışlı bir yola sahip olurken, taleplerini yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze Topal Osman Ağa Caddesi kilitli parke taşı ile yenilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebze Topal Osman Ağa Caddesi kilitli parke taşı ile yenilendi - Son Dakika
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