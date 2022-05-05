Gebze Topal Osman Ağa Caddesi kilitli parke taşı ile yenilendi

Yeni asfalt yol yapımlarının yanı sıra eskiyen yolların da bakım ve onarımlarını yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve sokaklara da parke taşı döşüyor. Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden ekipler, bu kapsamda Beylikbağı bölgesinin önemli caddelerinden biri olan Topal Osman Ağa Caddesi'nin yolunu kilitli parke taşı ile döşedi.

1800 METKEKARE KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞENDİ

Çalışmalarını plan ve program doğrultusunda sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Bu bağlamda altyapı çalışmaları sırasında tahrip olan Gebze Topal Osman Ağa Caddesi'nin yolu bozulan 250 metrelik kısmı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince 1800 metrekare kilit parke taşı döşenerek yenilendi. Ulus Mahallesi sakinleri, parke çalışması ile daha temiz, güzel ve kullanışlı bir yola sahip olurken, taleplerini yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.