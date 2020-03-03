Gebze ve Darıca'nın alt yapı sorunu 57 kilometrelik çalışması çözecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze ve Darıca'nın alt yapı sorunu 57 kilometrelik çalışması çözecek - Son Dakika

Gebze ve Darıca'nın alt yapı sorunu 57 kilometrelik çalışması çözecek

6 saat önce

Gebze'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Darıca ve Gebze ilçelerinin alt yapı sorununu 79 milyon TL'lik yatırımla çözecek 57 kilometre uzunluğundaki çalışmanın başladığını söyledi.

Gebze ve Darıca'nın alt yapı sorunu 57 kilometrelik çalışması çözecek, System.String[]

Gebze'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Darıca ve Gebze ilçelerinin alt yapı sorununu 79 milyon TL'lik yatırımla çözecek 57 kilometre uzunluğundaki çalışmanın başladığını söyledi.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Büyükakın'a ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Halkla bütünleşen ve diğer bir taraftan da kentin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Büyükakın, "Gebze ve Darıca ilçelerimizde altyapı problemlerini çözecek toplam 57 km uzunluğunda altyapı çalışmasını başlattık" dedi.


15 bin metreküp kapasiteli depo, terfi merkezi ve üst yapının yapılacağı projenin 79 milyon liraya mal olacak bilgisini vatandaşlarla ve esnaflarla paylaşan Başkan Büyükakın, "İnsanımızın daha yaşanabilir bir kentte hayatını sürdürmesi için alt yapıya çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. İSU proje kapsamında 1 adet içmesuyu terfi merkezi, 19 km yağmursuyu hattı ve dere inşaatı, 27 km kanalizasyon hattı, 11 km içme suyu hattı, Bin 850 adet abone ve 2000 adet kanalizasyon parsel bağlantısı ile hat üzerinde sanat yapıları inşa edecek" dedi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Darıca, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
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