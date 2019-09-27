Son Dakika Haberleri: Gebze vergi dairesi çalışanlarının 'bina' endişesi
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Gebze vergi dairesi çalışanlarının 'bina' endişesi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, vergi dairesi çalışanları İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirterek, binanın sağlam olduğuna dair çalışanlara bilgi verilmediğini, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Gebze vergi dairesi çalışanlarının 'bina' endişesi, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, vergi dairesi çalışanları İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirterek, binanın sağlam olduğuna dair çalışanlara bilgi verilmediğini, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

İstanbul'da dün yaşanan deprem Gebze'de de hissedilirken, Gebze Vergi Dairesi çalışanları ve binada işlemler için gelen vatandaşlar korku içerisinde dışarı çıktı. Vergi Dairesi çalışanları, binanın depreme dayanıklı olmadığını düşünerek, içeri girmedi. Bugün sabah bina önünde toplanan çalışanlar basın açıklaması yaptı. Gerekli önlemlerin alınmasını isteyen çalışanlar, şu açıklamada bulundu:

"26 Eylül günü meydana gelen depremde hizmet binamız aşırı derecede sarsıntıya maruz kalmıştır. Deprem anından sonra binamız boşaltılmıştır. Binamızın içinde ve dışında çok sayıda çatlaklar mevcuttur. Binanın hali hazırda tüm taşıyıcı kolonlardan numune alınmış ve sağlam olduğuna dair çalışanlara herhangi bir bilgi verilmemiştir. Hizmet binamız dört ilçeye hizmet verip yaklaşık 270 çalışanı bulunmaktadır ve gün içerisinde binlerce insan girip çıkmaktadır. Vatandaşlarımız ve biz çalışanların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Yetkililerin bir an önce gerekli çalışmaları yapıp, vatandaş ve biz personelin can güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz."

Yapılan basın açıklamasının ardından personel görev yerlerine döndü.

İstanbul, Deprem, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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