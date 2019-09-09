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Gebze Yaz Okullarından Rafadan Tayfa'lı kapanış

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programında binlerce Gebzeli çocuk, Rafadan Tayfa Müzikali ile harika bir akşam geçirdi.

Gebze Yaz Okullarından Rafadan Tayfa'lı kapanış, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programında binlerce Gebzeli çocuk, Rafadan Tayfa Müzikali ile harika bir akşam geçirdi.


Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programında binlerce Gebzeli çocuk, Rafadan Tayfa Müzikali ile harika bir akşam geçirdi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen kapanış programı Gebzeli çocukların akınına uğradı. Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner yaptığı selamlama konuşmasında şehir dışı programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün selamlarını iletti. Başkan Yardımcısı Selamet Güner, "Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz" dedi.


Şehir dışında olduğu için programa katılamayan Gebze Belediye başkanı Zinnur Büyükgöz 3G ile programa canlı bağlandı. Çocukları selamlayan Başkan Büyükgöz, "Yaza Veda Okula Merhaba" programımızla çocuklar yaz tatilini bitiriyoruz. Çocuklarımız bizlerin her şeyi yarınları ve onların eğitimleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yaz okullarımızda onlar için alt yapı oluşturduk. Onların yapmak istedikleri her türlü aktivite için alt yapı oluşturacağız. Güzel bir gelecek yetiştirmek, insan yetiştirmek en büyük hedefimiz. Ben bu duygularla hepinizi sevi ve saygı ile selamlıyor Allah'a emanet ediyorum" dedi.


Başkan Büyükgöz'ün konuşmasının ardından Rafadan Tayfa Müzikali ile binlerce Gebzeli çocuk ilerleyen saatlere kadar eğlendi. Gebzeli çocuklar, Rafadan Tayfanın söylediği tüm parçalara hep bir ağızdan eşlik etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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