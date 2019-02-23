Son Dakika Haberleri: Gebze'ye Modern Yaya Köprüsü

Gebze'ye Modern Yaya Köprüsü

37 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze İstanbul Caddesi yaya üst geçidi tamamlanıyor.

Gebze'ye Modern Yaya Köprüsü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğini düzenlemek için yaptığı çalışmaların yanı sıra yayaların trafik içerisinde rahat seyahat edebilmesi içinde uygulamalar gerçekleştiriyor. Trafiğin yoğun aktığı noktalarda yaya köprüleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi karşıdan karşıya geçişleri daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde inşa edilen yaya üst geçidindeki çalışmalarda sona gelindi.

ÖĞRENCİLER GÜVENLE GEÇİŞ SAĞLAYACAK

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze İstanbul Caddesi üzerinde inşa edilen yaya köprüsü, yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçişlerini sağlayacak. İstanbul Caddesi ile Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi kesişiminin batısında inşa edilen köprü, öğrenciler için de önemli bir geçiş olacak. Caddenin güneyinde yer alan Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu öğrencileri okulun önünde yapılan köprüden geçerek okula rahatça ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

140 TON YAPI ÇELİĞİ KULLANILDI

Proje kapsamında tamamlanmak üzere olan yaya üst geçinde büyükşehir belediyesi personelleri tarafından son rötuşlar yapılıyor. 42 metre uzunluğunda yapılan yaya köprüsü 3 metre genişliğinde inşa edildi. Köprü 5.60 metre yüksekliğine sahip olan köprüde 2 adet asansör yer alıyor. Köprüde 140 ton yapı çeliği kullanıldı. Köprünün yürüyüş kısmında 255 metrekare cam korkuluk yapıldı. Köprüye aydınlatma için direk ve yer armatürleri yerleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:06 Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi, Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı Alım Fırsatı Sunuyor, 250 Lirayı Görebilir

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var Ki Kanınız Donar Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'in Hayatını Kaybeden Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'ye Modern Yaya Köprüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]