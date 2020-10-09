Gebze yeni futbol saha geliyor - Son Dakika

Gebze Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni futbol sahası inşa edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni bir futbol sahasını Gebze'ye kazandıracak. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi.

4 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan inşaat çalışmalarında 50x70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçirilecek. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Sporcu ve vatandaşlar Gebze şehir merkezinde rahat bir şekilde spor yapabilecek. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak olan projenin, 200 günde tamamlanması hedefleniyor. Yeni saha kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının hemen yanına inşa edilecek.

Yaklaşık maliyeti 2 milyon 525 bin TL olan proje için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında gerçekleştirilen ihaleye 10 firma teklif sundu. İhalede en yüksek teklif 2 milyon 863 bin TL ile en düşük teklif 1 milyon 518 bin TL ile tarafından verildi. - KOCAELİ