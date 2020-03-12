Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri - Son Dakika

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri

6 saat önce

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki eczane, market ve diğer satış yerlerini fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.

Gebze zabıtasından fahiş fiyat denetimleri, System.String[]

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki eczane, market ve diğer satış yerlerini fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.


Gebze Belediyesi, korona virüsü haberleri sonrasında fahiş fiyat uygulamak isteyen işyerlerine engel olmak adına denetim çalışması başlattı. Başlatılan çalışma ile zabıtası ekipleri, ilk olarak İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçedeki eczaneleri denetledi. Eczane denetimlerinin ardından ilçedeki market, bakkal ve diğer satış yerlerini de denetimden geçirdi. Vatandaşların son günlerde dezenfektan ürünleri, kolonyalar ve koruyucu maske fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıldı ve faturalar incelendi.


Fahiş fiyat uygulayan işyerleri, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirildi. Belediye yetkilileri vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak ya da telefonlarına HFA-Bildirimi mobil uygulamasını indirerek haksız fiyat artışı ile ilgili şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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