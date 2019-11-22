Son Dakika Haberleri: Gebze Zabıtasından gürültülü satışa izin yok
Son Dakika Güncel Gebze Zabıtasından gürültülü satışa izin yok - Son Dakika

Gebze Zabıtasından gürültülü satışa izin yok

6 saat önce

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda sokak aralarında megafonla satış yapan ve gürültü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı.

Gebze Zabıtasından gürültülü satışa izin yok, System.String[]

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda sokak aralarında megafonla satış yapan ve gürültü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı.


Ekipler yaptığı çalışmada megafonla vatandaşı rahatsız ederek satış yapan seyyar satıcılara Kabahatler Kanunun 5326/37 maddesi uyarınca idari para cezası uyguladı. Vatandaşın huzurunun yapılan çalışmalarda temel öncelik olduğunu ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Megafonla satış yapan seyyar satıcılardan yaptıkları ses kirliliği ve rahatsızlıktan ötürü alınan şikayetler doğrultusunda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın huzuru için devam edecek" dediler. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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