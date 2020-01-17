Gebzeli çocuklar tatilde doyasıya eğlenecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gebzeli çocuklar tatilde doyasıya eğlenecek - Son Dakika

Gebzeli çocuklar tatilde doyasıya eğlenecek

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatillerini güzel bir şekilde geçirmeleri amacıyla Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde çocuklar için çeşitli etkinliler düzenlenecek.

Gebzeli çocuklar tatilde doyasıya eğlenecek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatillerini güzel bir şekilde geçirmeleri amacıyla Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde çocuklar için çeşitli etkinliler düzenlenecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde çocukların yarıyıl tatilinde gidebilecekleri ücretsiz tiyatro ve sinema etkinlikleriyle dolu bir program hazırladı. İki hafta sürecek yarıyıl tatilinde Gebzeli çocuklar tatillerini Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri ile değerlendirebilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından karne hediyesi mahiyetindeki etkinliklerle keyifli bir yarıyıl tatili geçirecek Gebzeli çocuklar birbirinden eğlenceli çocuk tiyatrosu oyunlarıyla mutlu bir tatil geçirme fırsatı yakalayacak.


Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde 18 Ocak Cumartesi günü "Prenses ve Ejderha" isimli animasyon sinema filmi saat 11.30, 13.30 ve 15.30'da ücretsiz olarak gösterilecek. 20 Ocak Pazartesi günü "Uzun Eşşek" isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak. 22 Ocak Çarşamba günü ise Baloncu "Amca" isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak. 25 Ocak Cumartesi günü "Televizyon Canavar"ı isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde çocuklarla buluşurken, 27 Ocak Pazartesi günü Kayıp Sayfa isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Osman Hamdi Bey, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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