Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika

Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

7 saat önce

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor, System.String[]

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda hayata geçirilen eğitimler kapsamında öğrenciler sokak hayvanları ve zoonoz hastalıklarla ilgili bilgilendiriliyor. Gebze Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki çocuklara sokakta yaşayan hayvan dostlarıyla iletişim ve sevgi bağını nasıl kuracakları nasıl davranmaları gerektiği, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleriyle ilgili, veteriner hekimler tarafından eğitim verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin belirlenen periyotlarla süreceği bilgisini paylaştı. - KOCAELİ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:47 Kaynak: İHA
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