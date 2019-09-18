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Gebzeli öğrenciler geri dönüşümü öğreniyor

51 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Gebze'de ortaokul öğrencileri, Balçık Mahallesi'nde bulunan Ambalaj Atığı Ayırma Tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gebzeli öğrenciler geri dönüşümü öğreniyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Gebze'de ortaokul öğrencileri, Balçık Mahallesi'nde bulunan Ambalaj Atığı Ayırma Tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kocatepe Ortaokulu Geri Dönüşüm Sınıf Temsilcileri, Balçık Mahallesinde bulunan Gebze Belediyesi Ambalaj Atığı Ayırma Tesisini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği öğrencilere tesisin işleyişi hakkında bilgi verildi. Geri dönüşüm ve yerinde ayrıştırmanın önemi hakkında bilgi verilen öğrenciler, faydalı bilgiler edindi.


Etkinliklerin farkındalık oluşturma noktasında önemli olduğunu ifade eden belediye yetkilileri, "Burada öğrenciler tesisi gezerek işleyiş hakkında bizlerden bilgi aldı. Geri dönüşümün dünyanın geleceği için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar. Gebze Belediyesi olarak Başkanımız Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda "Sıfır Atık" projesi kapsamında birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda okullarımıza ağırlık veriyor, erken yaşta çevre bilinci aşılıyoruz" dediler. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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