Gebzeli vatandaşlardan Alişan Kapaklıkaya'ya yoğun ilgi - Son Dakika

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Alişan Kapaklıkaya, düzenlenen "Mutlu aile, mutlu çocuk" konulu konferansında, salonu dolduran vatandaşlara önemli bilgiler verdi.



Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Alişan Kapaklıkaya "Mutlu aile, mutlu çocuk" konulu konferansıyla Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşene konferansa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Programda selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ben öncelikle davetimizi kırmayıp bizlerle birlikte olan Alişan hocamıza teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürü bu salonu hınca hınç dolduran sizlere ediyorum. Bizleri hiçbir program da yalnız bırakmadınız. Bu gün burada aile yaşantısına dair Alişan Hocamız güzel bir sohbet gerçekleştirecek. Aile yaşantısı, çocuklarımızın eğitimi bu toplumun geleceği için çok önemli" dedi.



Daha sonra sözü devralan Yazar Alişan Kapaklıkaya, çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli bilgiler vererek, "Çocuklarınıza bağırmayın. Onlarla iletişim kurmaya onları anlamaya çalışın. Çocuğunuzun ne istediğini bilin, onu dinleyin. En önemlisi kıymetini bilin. Benim kızımın ne diplomaları vardı hiç birinin bir anlamı kalmadı. Tabi ki çocuklarınızın geleceği için endişeleniyorsunuz, en iyisi olmasını istiyorsunuz. Peki istediğiniz şeyin gerçekten onun için en iyisi olduğundan emin misiniz? Bırakın çocuklarınız kendi hayatlarını yaşasın, ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Çocuk sizden ne görüyorsa onu yapar" diye konuştu.



Alişan Kapaklıkaya konferansta okuyucuları için kitaplarını da imzaladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Alişan Kapaklıkaya'ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - KOCAELİ