Gebzeliler'in kitap keyfi sürüyor - Son Dakika

Gebzeliler'in kitap keyfi sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran vatandaşlara kitaplar, adreslerinde teslim ediliyor.

Gebze Belediyesi tarafından başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran vatandaşlara kitaplar, adreslerinde teslim ediliyor.

Gebze Belediyesi Evde Kal Kitapla Kal hizmetinde kitap dağıtımları sürüyor. Telefonla kitap talebini ileten vatandaşlara kitapları Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla ulaştırılıyor. Covid 19 virüsle mücadele kapsamında sosyal izalosyon yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 üstü vatandaşların evlerinde zamanlarını dolu dolu geçirmeleri amacıyla başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran Gebzeli genç, çocuk ve yetişkinlerin taleplerini hızla değerlendiren belediye ekipleri kitapları istenilen adreslere ulaştırıyor. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi

Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti

İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti

Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun

Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik

İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti

10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız

9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti

Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak