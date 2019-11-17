Gebzelilerden Hatice Kübra Tongar'a büyük ilgi

sanat etkinlikleri kapsamında GKM'de Gebzelilerle bir araya gelen Hatice Kübra Tongar'a Gebzeliler'in ilgisi yoğun oldu.



Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GKM'de Gebzelilerle bir araya gelen Hatice Kübra Tongar'a Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik'te katıldı. Hatice Kübra Tongar'ın "Çocuklarımızla İtişmeyelim-İletişelim" konulu konferansında salon tamamen doldu.



Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik program öncesi gerçekleştirdiği kısa konuşmasında, "Salonu dolduran siz değerli Gebzelilere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aile toplumun en küçük yapısıdır ve temelini oluşturur. İnşallah bu akşamki programda aile yaşantısına dair çok değerli bilgiler alacağız" dedi.



Hatice Kübra Tongar konferansında aile içi iletişimin öneminden bahsetti. Tongar, "Karşılıklı iletişim oldukça önemli ve hassas bir konu. Bir insan on kişiye bir şey anlatıyor ve on farklı pencereden dinleniyor. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Buda iletişim felcine sebep oluyor. Karşılıklı sağlıklı iletişimin olmazsa olmazından biri de karşındakini anlamak ve kendini iyi ifade edebilmektir. Bu aile içerisinde de olmazsa olmazlardandır. Hepimiz iyi anne baba olmak istiyoruz. Ama çocuklarımız bizden ne istiyor onu da bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Vekili Sedat Çelik Hatice Kübra Tongar'a teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu. - KOCAELİ