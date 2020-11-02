GEBZESEM'de imalatlar devam ediyor - Son Dakika

GEBZESEM'de imalatlar devam ediyor

02.11.2020 13:15
GEBZESEM'de imalatlar devam ediyor, System.String[]

Gebze'de spora ve sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde imalatlar tüm hızı ile sürüyor.

Gebze'de spora ve sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde imalatlar tüm hızı ile sürüyor.

Şehrin birçok noktasına spor tesisi kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye 15 bin 590 metrekare kapalı alana sahip yeni bir sporcu eğitim merkezini daha hayata geçiriyor. Aynı anda birçok farklı imalatın yapıldığı ve inşasına devam edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nin (GEBZESEM) tüm blokları eylül ayında tamamen şekillenmişti. Duvar seramik işlerinin tamamlandığı projede cephe, iç kısım sıvaları, zemin seramik ve diğer pek çok imalata devam ediliyor. Yapı, tamamlandığında Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek.

Gebze'nin Hacı Halil Mahallesi'nde inşa edilen GEBZESEM'de zemin seramik, otopark saha beton dökümü, asma tavan, elektrik ve mekanik işleri, kenet ve taş cephe imalatları ile iç kısımdaki bazı bölümlerde sıva çalışması devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında dış cephenin cam montajları da bitirildi. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek.

Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak. Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, tekvando salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezde ayrıca 105'i kapalı, 29'u açık olmak üzere toplamda 134 araçlık açık otopark yapılacak. - KOCAELİ

GEBZESEM'de imalatlar devam ediyor
GEBZESEM'de imalatlar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seramik, Sporcu, Gebze, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GEBZESEM'de imalatlar devam ediyor - Son Dakika Spor


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