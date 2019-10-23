Gebzespor'da art arda istifalar! Teknik direktörden sonra 12 yönetici...

Geçtiğimiz sezon çıktığı 3. Lig'de tutunamayarak yeniden Bal Ligi'ne düşen Gebzespor, ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 9 puan aldı.



Beşinci haftanın sonunda kulüp başkanıyla uyumsuzluk yaşadığı gerekçesiyle istifa eden teknik direktör Tuncay Soyak'ın kulüple yollarının ayrılmasının istifa depremi yaşandı.



Soyak'ın istifasının ardından toplanan yönetim kurulu toplantısında 12 yönetici istifa ettiğini belirtti. Teknik Direktör Tuncay Soyak ile aynı sebepten dolayı istifa ettiklerini belirten kulüp yöneticileri, "Gebzespor içerisinde Başkan Hüseyin Deniz ile yaşadığımız uyumsuzluk ve fikir ayrılığından ötürü yönetim kurulu görevlerinden istifa etmiş bulunuyoruz" dediler.



Gebzespor'da istifa eden yöneticiler şöyle; Ömer Kamacı, Avni Genç, Oğuz Öktem, Yasin Bozkara, Erdal Ayaydın, Erdal Bal, Hakan Nedim Malkoç, Gültekin Duman, Eşref Yılmaz Kaya, Recep Yıldız, Halil İbrahim Yıldırım, Mustafa Yarımbaş.



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