Son Dakika Haberleri: Gebzespor - Körfezspor: 1-1

Gebzespor - Körfezspor: 1-1

8 dakika önce

STAT: Alaettin Kurt HAKEMLER: Sefa Can Meral (xxx), Sedat Bayrak (xxx), Serkan Öksüz (xxx)GEBZESPOR: Kemal (xx) - İslam (xx), Saruhan (xx), Mustafa (x), Abdulsamet (xx), Sırat (xx), Ferhat (xx), Yusuf (x), Oktay (x) (Dk. 76 Kemal x), Serhat (xx) (Dk. 71 Tugay x), Şefik (x) (Dk.

Gebzespor - Körfezspor: 1-1, System.String[]


STAT: Alaettin Kurt 

HAKEMLER: Sefa Can Meral (xxx), Sedat Bayrak (xxx), Serkan Öksüz (xxx)

GEBZESPOR: Kemal (xx) - İslam (xx), Saruhan (xx), Mustafa (x), Abdulsamet (xx), Sırat (xx), Ferhat (xx), Yusuf (x), Oktay (x) (Dk. 76 Kemal x), Serhat (xx) (Dk. 71 Tugay x), Şefik (x) (Dk. 83 Oğuz)

KÖRFEZSPOR: Muhammed (xxx) - Faruk (xx) (Dk. 64 Emirhan x), Berat (xx), Umut (xxx), Senih (xx), Ahmet (xx) (Dk. 46 Tayyip x), Yahya (xx), Osman (xxx), Enes (xx), Yasin (xx) (Dk. 74 Berat x), Yusuf (xxx)

GOLLER:  Dk. 38 İslam (Gebzespor) - Dk. 7 Enes (Körfezspor)

SARI KART: Mustafa, Ferhat Şefik (Gebzespor) - Muhammed, Enes, Tayyip (Körfezspor) 

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Gebzespor sahasında Körfezspor ile 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:44 Kaynak: DHA

Sedat Bayrak, Sefa Can, Gebzespor, Spor
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