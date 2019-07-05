Son Dakika Haberleri: Gebzespor yönetiminden Büyükgöz'e ziyaret
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Gebzespor yönetiminden Büyükgöz'e ziyaret

53 dakika önce

Hüseyin Deniz başkanlığındaki Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.

Gebzespor yönetiminden Büyükgöz'e ziyaret, System.String[]
Hüseyin Deniz başkanlığındaki Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.
Büyükgöz'ün makamında gerçekleşen ziyarette Deniz, transfer çalışmaları ve takımın hedefleri hakkında bilgi verdi.
Başlayacak sezon, takımı TFF 3. Lig'e çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Deniz, Büyükgöz'den bu hedef doğrultusunda yanlarında olmalarını istedi.

Büyükgöz de Gebzespor'un bu kent için öneminden bahsederek, Gebzespor ve tüm spor dallarının imkanları ölçüsünde destekçisi olacaklarını bildirdi.
Konuşmaların ardından Deniz, başkan Büyükgöz'e Gebzespor forması hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:47 Kaynak: AA
Zinnur Büyükgöz, Hüseyin Deniz, Gebzespor, Spor
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