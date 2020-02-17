Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar - Son Dakika

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

7 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından mahalle fırınlarında ekşi mayayla odun ateşinde pişirilen köy ekmekleri dondurucularda muhafaza edilerek aylarca tüketiliyor.

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından mahalle fırınlarında ekşi mayayla odun ateşinde pişirilen köy ekmekleri dondurucularda muhafaza edilerek aylarca tüketiliyor.


Köy ekmeği yapımının çok zahmetli olduğunu söyleyen ev hanımı Fatma Çakır, "Köy ekmeği yapımı her aşamasında ayrı bir ustalık ve emek istediği için mutlaka komşu kadınlardan ya da akrabalarınızdan yardım almak zorundasınız. Eskiden hamuru teknelerde ellerimizle yoğururduk. Şimdi artık çoğu yerde hamur yoğurma makineleri var. Bayatlamasını geciktirmek için ekşi maya kattığımız hamuru bir saat dinlendikten sonra el yardımı ile parçalayarak yuvarlak bir şekil veriyoruz. Yaklaşık yarım saat beklettiğimiz kabaran yuvarlak hamurları küreklerle kızgın fırına yerleştirip fırının kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 1,5 saat fırında pişen sıcak ekmekleri hamurlaşmaması için sepet köfelere doldurup taşımak suretiyle evde bir köşeye dizip üzerini bezle kapatıyoruz. Soğuduktan sonra da donduruculara koyup aylarca bayatlamadan tüketiyoruz. Bu sayede kış aylarında uzun süre ekmek derdimiz olmuyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Fatma Çakır, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:53:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]