Geç gelen trafik cezaları yüzünden iki aracını satmak zorunda kaldı - Son Dakika

Geç tebliğ edilen trafik cezalarına tepki gösteren sürücüler Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğüne gelerek yetkililerle görüştü. Sürücüler geç kalan cezaları ödeyemediklerini ve bu yüzden araçlarını satmak zorunda kaldıklarını belirtti.



Trafik cezalarının 2011 yılından itibaren tebliğ süresini bir yıla çıkartan kanun maddesinin eklenmesinin ardından sürücüler ve araç sahipleri büyük mağduriyet yaşamaya başladı. Araç sahipleri ve sürücüler bugün toplanarak Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ne gelerek yetkililerle görüştü.



Araç sahiplerine destek olmak için görüşmeye katılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada geciken cezaların geç gelmesinin araç sahiplerini zora soktuğunu belirterek "Bunlar EDS cezaları yüzlerce biriktirilmiş ve gönderilmiş şuan da ortaya çıkan rakam ödenecek boyuttan öte geçmiş durumda aracını satsa ödeyemez. Bir kısmını ödemiş arkadaşlarımız var. Bu dosyalar dolusu cezanın sebebi 2011 yılında kabahatlar kanununda yapılan bir ek düzenlemeyle ihlalli geçişin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar ceza gönderilebilir maddesi eklendi. Bu kadar uzun bekletilir mi ceza. Bu iyi idare kavramıyla uyuşmaz. Bu anayasanın suçların şahsiliği hukukun savunma hakkıyla bağdaşmaz. Bu tarihte o aracı kendi mi kullandı nasıl hatırlasın. Bu kadar birikmiş cezayı nasıl ödesin. Cezaların amacı caydırmaktır. Oysa ceza uygulandığını aylar sonra öğrenen vatandaşlar aynı ihlali öğrenme zamanına kadar yapmaya devam ediyor. Yüzlerce defa geçiyor böyle bir ceza balyasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunları ödemeye kalktıkları zamanda bütün varlıklarını satsalar altından kalkamazlar. Burada yapılması gereken mutlaka bu aylar sonra gönderilen cezalar silinmeli. Ödenmiş olanlar iade edilmeli. Ayrıca gönderilmemiş olanlar da iptal edilmeli. ve özellikle İstanbul Havalimanı'nda ki 70 km'lik hız sınırı makul noktaya çekilmeli. İstanbul'un içinde bile pek çok yerde 80 km olan hız sınırı orada 70 km olması doğru değil. En önemlisi de bundan sonra ileriye dönük olarak aynen Fatih Sultan Mehmet köprüsünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olayında olduğu gibi söz verildiği şekilde bu cezaların bildirim süresi eskisi gibi 7 güne indirilmeli" diye konuştu.



Cezaları ödemek için iki aracımı sattım



Geç gelen cezaları ödemek için iki aracını sattığını belirten Nejat Adıyaman "İki aracımı sattım bu cezaları ödemek için şuan da da evimi satılığa çıkarttım. Daha gelecek cezalarımız var onları nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Şuana kadar 150 bin TL ceza geldi. bu cezalar 8 veya 9 ay sonra geldiği için ödemekte zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.



Bir başka araç sahibi ise yaklaşık 200 bine yakın ceza ödediğini dile getirerek "Sadece benim firmaya 15 gün içerisinde gelen ve ödediğim cezaların toplamı yaklaşık 200 bine yakın durumda. Biz 3 arabayı da satsak bunu ödeyemeyiz. 4. Ayda yediğimiz cezalar bize 12. Ayda geldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL