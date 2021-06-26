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Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti - Son Dakika

Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti

26.06.2021 12:25

Gaziantep'te YKS'nin ilk oturumuna geç kalan adaylar salona alınmadı. Bir kız öğrenci ise girişlerin kapanmasına saniyeler kala elinde topuklu ayakkabısıyla yalın ayak koşarak sınava girebildi.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı. Gaziantep'te öğrenciler, salonlara üzerleri aranarak alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi.

Elinde topuklu ayakkabıyla koşarak binaya gelen öğrenci son anda sınava yetişti

SANİYELER KALA SALONA GİRDİ

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra gelen bir öğrenci, görevlilerden yardım istedi, sonuç alamayınca da geri döndü. Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren kız öğrenci, elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak girişlerin kapanmasına saniyeler kala salona girdi

Elinde topuklu ayakkabıyla koşarak binaya gelen öğrenci son anda sınava yetişti

2.5 MİLYONDAN FAZLA ADAY TER DÖKÜYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı. Diğer oturumları yarın yapılacak YKS'de 2.5 milyondan fazla aday istedikleri üniversite ve bölüme girebilmek için ter dökecek. Saat 10.15'te başlayan sınav saat 12.30'da son bulacak.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

SINAVDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi. YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

OKUL BAHÇELERİNE ADAYLAR VE GÖREVLİLER DIŞINDA KİMSE ALINMADI

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Zafer El: Sınavların birinci. Aşaması zamana riayet başlamadan kaybetmiş kulağınıza küpe olsun sayın milletim Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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