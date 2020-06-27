Geç kalan öğrenci salona alınmadı, velilerin çabası da yetersiz kaldı - Son Dakika

Geç kalan öğrenci salona alınmadı, velilerin çabası da yetersiz kaldı

ERZURUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için okula kapılar kapandıktan 3 dakika sonra gelen Nazlı Özden, içeriye alınmadı.

ERZURUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için okula kapılar kapandıktan 3 dakika sonra gelen Nazlı Özden, içeriye alınmadı. Dışarıda bekleyen veliler, Özden'in içeriye alınması için görevlileri ikna etmeye çalışsa da yeterli olmadı.

YKS'nin ilk oturumu TYT için sabahın erken saatlerinde adaylar sınava girecekleri fakülte ve okullara geldi. Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki fakülteler önünde, veliler sosyal mesafe kuralını yine unuttu. Polis ekipleri velileri ve adayları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Sınava girenlere, dezenfektan döküldükten sonra maske verildi.

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Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Lisesi'nde sınava giren Nazlı Özden, saat 10.00'da kapılar kapandıktan 3 dakika sonra okula geldi. Bahçe kapısından içeriye alınmayan öğrenci, okulda görevli bir yakınından yardım istedi. Sınava alınmayınca panikleyen ve üzülen Özden, "Murat Ağabey beni içeriye almıyorlar? İkinci araya da mı giremiyorum? 10'a 15 dakika yola kala çıktım. Koşarak geldim yetişemedim. Yarınki sınava girebiliyor muyum?" diye konuştu.

Genç kızın yakını ve diğer görevliler ise içeriye alınmayacağını belirterek, "Yapacak bir şey yok. Kapılar kapandı. Niye erken gelmedin ki? 5 dakika erken çıksaydın. Allah seni iyi etsin. Durmuş durmuş saat 10'da yola çıkmış. 9 buçukta gelseydin" dedi.

Okul dışında çocuklarını bekleyen veliler de görevlilere genç kızın içeriye alınması için destek verdi. Emeklerinin heba olmamasını isteyen veliler Özden'i içeriye alınması için görevlilerle konuştu. Okul içerisindeki görevli polis, genç kızın yanına geldi. "Hiç şansım yok mu giremem mi? Kesin girmem lazım. Çok hazırlandım ben bu sınava" diyen Nazlı Özden'e polis memuru, "Yönetmelik kesin. Bunun kararını verecek olan ben değilim. Kararı alan ÖSYM kusura bakmayın yapacak bir şey yok" diye karşılık verdi.

Genç kızın ve velilerin ikna çabası yeterli olmadı. Sınava alınmayan Özden, üzgün şekilde evinin yolunu tuttu.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:42 Kaynak: DHA

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