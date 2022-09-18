Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi - Son Dakika
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Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi

18.09.2022 12:05
Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi

ADAPAZARI'nda yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu.

ADAPAZARI'nda yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Adaylar, motosikletli polisler tarafından sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

Sakarya'da yeniden düzenlenen KPSS'ye girmek için adaylar sabah erken saatlerde yola çıktı. Sınav öncesinde kentte trafik yoğunluğu oluşurken, bazı adaylar ise sınava girecekleri yerlere geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, motosikletli polisler tarafından sınav yerlerine yetiştirildi.


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Çorum gündem haberleri | Çorum'da geç kalan adaylar sınava koşarak yetişti Çorum gündem haberleri | Çorum'da geç kalan adaylar sınava koşarak yetişti KIZININ UNUTTUĞU SINAV KİMLİĞİNİ YETİŞTİREN BABAYA GÖREVLİLERDEN ALKIŞLI KARŞILAMA KIZININ UNUTTUĞU SINAV KİMLİĞİNİ YETİŞTİREN BABAYA GÖREVLİLERDEN ALKIŞLI KARŞILAMA
Kaynak: DHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi - Son Dakika

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