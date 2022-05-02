Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: "İşe gitmeye korkuyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: "İşe gitmeye korkuyorum"

02.05.2022 18:24
Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: "İşe gitmeye korkuyorum"

Antalya'da nöbet değişimine geç geldiği iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından darp edilen site güvenlik personeli kadın, "İşe geç geldiğim için boğazıma sarıldı.

Antalya'da nöbet değişimine geç geldiği iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından darp edilen site güvenlik personeli kadın, "İşe geç geldiğim için boğazıma sarıldı. Sol tarafıma yumruk attı. Cuma günü işe gideceğim ama korkuyorum" dedi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde bayram sabahı yaşandı. İddiaya göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Figen Kaya (40) ile Erkan Ş. arasında nöbet değişimine geç kaldığı gerekçesiyle sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra E. Ş. bir anda Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra yoluna devam etti. Kadının bağırması üzerine geri dönen şahıs, kadına yeniden vurmaya başladı. Yere düşen kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Erkan Ş., tepki gösterdiği vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülmeye başlandı. Şahsı vatandaşların elinden araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi. Bir süre yerde kalan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kadının şikayetçi olması üzerine Erkan Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Erkan Ş.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Boğazıma sarıldı, yumruk attı"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Figen Kaya, "Bu sabah maalesef görev arkadaşım tarafından şiddete uğradım. Şiddetin bir sebebi olmaz. Sebep aramak doğru değil bence ama benim görevime geç kaldığımı söyledi. Geç kalmamıştım. Üzerime doğru geldi, kendimi geri çektim. Önce boğazıma sarıldı ve hırpaladı. Ardından yere düşürdü ve üzerime atladı. Arkadan saçımı çekti. Sol tarafıma yumruk attı. İmdat diye bağırınca Allah'tan bayram namazından çıkanlar müdahale etti. Eğer onlar olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

"İşe gitmeye korkuyorum"

Olay sonrası şikayetçi olduğunu belirten Figen Kaya, Erkan Ş.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Kaya, "Şu anda can güvenliğim yok. Ben cuma günü işe gideceğim, bu kişi orada yine beni taciz edip rahatsız edebilir. Aileden biri olmadığı için uzaklaştırma kararı verilemiyor. Bu mesleği yapamamasını ve kartının alınmasını istiyorum. İşe gidersem korkacağım ve tedirgin olacağım. Psikolojik bir rahatsızlığı varsa daha büyük zararlar verebilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: İşe gitmeye korkuyorum
Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: İşe gitmeye korkuyorum
Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: İşe gitmeye korkuyorum
Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: İşe gitmeye korkuyorum

YORUMLAR
500
Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı

Konyaaltı, Antalya, Bayram, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: 'İşe gitmeye korkuyorum' - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 18:35:30. #1.11#
SON DAKİKA: Geç kaldığı iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen kadın: "İşe gitmeye korkuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement