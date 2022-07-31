Geç kaldığı sınava girebilmek için kapıyı zorladı, camlara vurdu - Son Dakika
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Geç kaldığı sınava girebilmek için kapıyı zorladı, camlara vurdu

31.07.2022 12:04
Geç kaldığı sınava girebilmek için kapıyı zorladı, camlara vurdu

Geç kaldığı sınava girebilmek için kapıyı zorladı, camlara vurdu Eskişehir'de KPSS 2022 lisans oturumuna 3 dakika geç kalarak sınava alınmayan bir aday kapıyı zorladı, cama vurdu, "Ben önceden girmiştim. Sınav giriş belgemi unuttuğum için geri çıktım" diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı.

Geç kaldığı sınava girebilmek için kapıyı zorladı, camlara vurdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de KPSS 2022 lisans oturumuna 3 dakika geç kalarak sınava alınmayan bir aday kapıyı zorladı, cama vurdu, "Ben önceden girmiştim. Sınav giriş belgemi unuttuğum için geri çıktım" diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 500 bin adayın katılım göstermesi beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sınavı bugün 10.15'te başladı. Kurallar gereği 10.00'da sınav salonlarının bulunduğu fakültelerin kapıları kapatıldı. Mazeret kabul edilmeksizin 10.00'dan sonra sınav salonlarının bulunduğu binalara gelen adaylar içeriye alınmadı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala adaylar, sınava yetişmek için maratonu aratmayan koşu performansı sergiledi.

Geç kalan aday tüm çabasına rağmen içeri alınmadı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sınava girecek olan bir aday ise geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı. 10.03'te fakülte kapısına gelen genç kadın, görevlilere dakikalarca dil döktü. Fakülte kapısını zorla açmaya çalışan, cama vurarak içeridekilere seslenen aday, tüm çabalarına rağmen sınav salonuna alınmadı. Fakülte kapısından görevlilerle pazarlık yapan genç aday, "Ben önceden girmiştim. Sınav giriş belgemi unuttuğum için geri çıktım. Belgemi alıp geldim" diyerek dakikalarca içeri girmek için çaba gösterdi. Salona alınmayan aday, sınava giriş belgesini buruşturarak kapıdan geri döndü.

1 dakikayla geç kalarak sınav salonuna giremeyen başka bir erkek aday ise koşarak geldiği sınav binasının önünden çaresizlik içinde geri döndü.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, KPSS, Güncel, Son Dakika

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