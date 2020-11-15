GEÇ KALINCA ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NA GİREMEDİLER - Son Dakika

PANDEMİ nedeniyle ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başladı. Küçükçekmece'de saat 10.00'dan sonra sınav merkezine gelen iki aday içeri alınmayınca yakınları tepki gösterdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nda tek oturumda yapılan EKPSS testleri her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. ÖSYM'nin aldığı karar uyarınca EKPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Küçükçekmece'deki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapıları da belirtilen saatte kapatıldı. İki dakika sonra bitişikteki Zehra Mustafa Dalgız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geldiklerini belirten Dilgani Ergül ile engelli oğlu Baran Ergül ve hafif ticari araç ile babasıyla gelen bir aday görevlileri uzun süre kapının açılmasını istediler.Ancak, kuralların kesin olduğu belirtilerek kapı açılmadı. Dilgani Ergül, bitişikteki okula erken geldiklerini, oğlunun içeri alındığını, sınavın başlamasına bir iki dakika kala salondan çıkarıldığını ve buraya gönderildiğini öne sürdü ancak tüm çabasına rağmen sonuç değişmedi.