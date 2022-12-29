Geç müdahale ettiğini öne sürdüğü hemşireyi yumrukladı! Savunması daha fena: Yanlışlıkla vurdum - Son Dakika
Üye Girişi

Geç müdahale ettiğini öne sürdüğü hemşireyi yumrukladı! Savunması daha fena: Yanlışlıkla vurdum

29.12.2022 14:23

Elazığ'da N.A., 1 yaşındaki çocuğuna geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla acil serviste görevli hemşire Seyhan Bakır'a küfür ve hakaret ederek şiddet uyguladı. 5 gün iş göremez raporu alan Bakır'ın şikayetiyle gözaltına alınan ve ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" diyen N.A., serbest bırakıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ne 22 Aralık'ta 1 yaşındaki oğlu Y.A.'yı yüksek ateş ve nöbet şikayetiyle getiren N.A., geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla hemşire Seyhan Bakır'a küfür ve hakaret edip, tehdit etti.

SERBEST BIRAKILDI

N.A., daha sonra Bakır'a yumruk attı. Yere düşen Bakır, N.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.A. ise ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" dedi. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Geç müdahale ettiğini iddia ettiği hemşireyi yumrukladı, 'Yanlışlıkla vurdum' sözleriyle kendini savundu

"YANLIŞLIKLA VURDUM"

Yaşadıklarını anlatan hemşire Seyhan Bakır, çocuğa müdahale ettiği sırada N.A.'nın hakaretlerine karşılık vermediğini belirterek, "Müşahede altında 1 yaşlarında çocuk havale geçirdi. Bilinci kapalı, solunumu rahatlasın, diye oksijen veriyordum. Arkadaşım ilaç getirmeye gitmişti. Diğer arkadaşım da hastanın bilgisini vermek için doktoru arıyordu. Bu sırada hastanın yakını geç ve yavaş müdahale yapıyorsunuz gerekçesiyle ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Biz hiç karşılık vermedik, tartışmadık. Hasta için koşuşturuyoruz. Hastaya müdahale etmeye devam ettik. Ben hastanın başındayken, adam yumrukla sol yanağıma ve kulağıma gelecek şekilde vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Başım dönmeye başladı, sersemledim. Hemen 'Güvenlik' diye bağırdım. Arkadaşlarım koştu geldi. 'Beyaz kod' verdik. Polis ve güvenlik ekipleri geldi, ifademizi aldılar. Doktor tomografi çekti, muayene etti. Darp raporu aldım ve 5 gün iş göremez raporu verdiler. Hep görüyorduk, duyuyorduk, başımıza geldi. Genelde bu tarz olaylar çok fazla olduğu için sözlere takılmıyoruz. Hasta psikolojisi, deyip işimizi yapıyoruz ama bu şahıs ağza alınmayacak hakaretler etti" dedi.

Geç müdahale ettiğini iddia ettiği hemşireyi yumrukladı, 'Yanlışlıkla vurdum' sözleriyle kendini savundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Şehit bebek ve çocukların ismi verilen kütüphanenin açılışı yapıldı Şehit bebek ve çocukların ismi verilen kütüphanenin açılışı yapıldı Adana'da arkadaşını darbedip telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava Adana'da arkadaşını darbedip telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava

Seyhan, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geç müdahale ettiğini öne sürdüğü hemşireyi yumrukladı! Savunması daha fena: Yanlışlıkla vurdum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:57 Samsun'da yürek yakan olay: Üzerine çaydanlık devrilen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti
14:00 "EYT'de yaş sınırı olmayacak" açıklaması sonrası vatandaşlar aylık bağlatmak için şubelere akın etti! SGK'dan konuya ilişkin açıklama geldi
13:43 Suriye Savunma Bakanlığı'ndan, Ankara-Şam temasının ardından ilk açıklama: Görüşme pozitif geçti
13:43 AK Parti Milletvekili Bekir Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye sert tepki: Terbiyesizlik yapmayın
13:15 Bakan Çavuşoğlu, Şam ile 11 yıl sonra yapılan görüşme sonrası konuştu: Suriye rejimi, Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor
12:58 Gecenin Ucunda dizi setinde korku dolu anlar! Seti basan mahalleli, rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı
12:46 Geç müdahale ettiğini öne sürdüğü hemşireyi yumrukladı! Savunması daha fena: Yanlışlıkla vurdum
12:41 Gümrük Müdürü'nden skandal hareket! Personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı
12:29 Zonguldak'ta eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu
12:19 Suudi Arabistan'da korkunç ağrılarla hastaneye giden çocuğun röntgenine bakan doktorlar, anne babasına çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 14:34:46. #1.13#
SON DAKİKA: Geç müdahale ettiğini öne sürdüğü hemşireyi yumrukladı! Savunması daha fena: Yanlışlıkla vurdum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement