Geç Olmasın, Gut Olmasın, farkındalık kampanyası hayata geçirildi - Son Dakika

Geç Olmasın, Gut Olmasın, farkındalık kampanyası hayata geçirildi

21.05.2021 10:29
Geç Olmasın, Gut Olmasın, farkındalık kampanyası hayata geçirildi, System.String[]

Farkındalık kampanyası çerçevesinde açıklama yapan Türkiye Romataloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatoş Önen, Türkiye Romatoloji Derneği olarak gut hastalığı farkındalık çalışmalarını desteklediklerini belirterek, gut hastalığı, tedavisi ve risk grubundaki kişiler hakkında bilgi verdi.

Gut hastalığının başlıca eklemleri tuttuğu ancak diyabet gibi pek çok hastalıkla birliktelik gösterebildiği, tedavi edilmediğinde, eklemlerde kalıcı hasardan böbrek yetmezliğine kadar birçok komplikasyona yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Önen "Kanda ürik asit fazlalığı ile ortaya çıkan gut hastalığı, en sık görülen iltihaplı romatizmalardan biridir. Genellikle ayak başparmağında veya ayakta başlayan bu hastalık, belli bir süre sonra düzelen ataklar halinde seyreder. Atakları yaşayan hastalarımız, ağrının şiddetini tanımlarken, ağrı nedeniyle yürüyemediklerini, yatakta yorganın bile ayaklarına değmesini istemediklerini belirtiyorlar" dedi.

Gut, gelişiminde birden fazla etmenin rol aldığı bir hastalıktır

Gut hastalığı gelişiminde pek çok risk faktörü olduğunu belirten Türkiye Romatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. İsmail Sarı; yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, eşlik eden hastalıkların varlığı, kullanılan ilaçlar ve batı tarzı beslenme alışkanlığının gut gelişiminde önemli role sahip olduğunu söyledi. Öte yandan gutu tek başına bir eklem hastalığı olarak düşünmenin doğru olmadığını gerek diyabet gerek yüksek kan basıncı gibi hastalıkların guta sıklıkla eşlik ettiğini ve gut hastalarında kalp krizi riskinin artmış olduğunu vurguladı.

Gut tedavi edilebilen bir hastalıktır

Prof. Dr. Sarı sözlerine şöyle devam etti: "Gut tedavisi olan bir hastalıktır. Yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun ilaç kullanımı ile hastalık tedavi edilebilir. Tedavi edilmemiş gut hastalarında tekrarlayıcı iltihaplı eklem atakları gelişir, eklemlerde hasar ve fonksiyon kaybı ortaya çıkabilir. Eklemlerinde, özellikle ataklar şeklinde yakınmaları olan hastalar gut tanısı ve tedavisi için mutlaka bir romatoloji uzmanına başvurmalı, daha sonraki dönemde de hastalığın ve tedavinin izlenmesi için 3-6 ay aralarla hekimlerine kontrole gitmelidirler. Gut tedavi edilebilen bir hastalıktır. Uygun ilaç kullanımı ve yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edilir.

Türkiye'de her 300 kişiden biri gut hastası

Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatoş Önen, erken tanının ve düzenli hekim kontrollerinin altını çizerek "Gut en sık görülen iltihaplı romatizmalardan biridir. Sıklığı, ülkelere göre değişmekle birlikte %0,9 ile %2,5 arasındadır. Türkiye'de de çok sayıda gut hastası bulunmaktadır. Dengesiz beslenme ve yaşam tarzı nedeniyle son yıllarda, gut sıklığı giderek artış göstermektedir. Özellikle ailesinde gut bulunan ve diğer risk faktörlerini taşıyan kişilerin yaşam tarzı değişiklikleri ve doğru beslenme ile ileride gutsuz bir yaşam sürebilmeleri mümkün" dedi.

"Geç Olmasın, Gut Olmasın" projesinde gut hastalığına yeni karakter

Gut Hastalığı Farkındalık Günü kapsamında hayata geçirilen "Geç Olmasın Gut Olmasın" farkındalık kampanyası çerçevesinde gut hastalığında kişinin yaşadığı ağrı ve hassasiyet hissini yansıtmak adına yeni bir gut karakteri de yaratıldı. Bu karakter ile verilmek istenen mesaj gut hastalığına yakalanmış bireyin ataklar döneminde hissettiği acıyı vurgulamak oldu. Yapılan çalışma ile hastalığın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu çalışma için Türkiye'nin uluslararası tasarım dünyasında öne çıkan yeteneklerinden Onur Can Çaylı ile iş birliği yapıldı. Dünya çapında geniş izleyici kitlesi olan film ve dizilerin görsel tasarım ekibinde yaptığı başarılı çalışmalarla adını duyuran Çaylı, yarattığı karakterle farkındalık çalışmalarına destek verdi.

İsmail Sarı, Türkiye, Genetik, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Geç Olmasın, Gut Olmasın, farkındalık kampanyası hayata geçirildi - Son Dakika


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