"Geç Osmanlı Dönemi Romanlarında Şair ve Şiir" eseriyle romanlardaki şairlerin izi sürülüyor - Son Dakika

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), akademisyen Bahanur Garan Gökşen'in "Geç Osmanlı Dönemi Romanlarında Şair ve Şiir" isimli eserini yayımladı.

VBKY'den yapılan açıklamaya göre, kitapta, Tanzimat romanı Cezmi'den Cumhuriyet'in ilk yılında yayımlanan Karanfil ve Yasemin'e kadar çeşitli romanlardaki şairlerin izi sürülüyor.

Eser, "Şair kimdir?", "Şairleri diğer sanatçılardan ayıran özellikler var mıdır?", "Şiir nedir ve nasıl yazılır?" sorularını sorarak Türk romanında şairin ve şiirin edindiği yeri inceliyor.

Bahanur Garan Gökşen'in araştırma eseri, şairlerin şiiri nasıl tanımladığını, Divan, Halk ve Batı şiirine yaklaşımlarını, dönemlerinin poetik meselelerini, şiirlerini paylaşma sancılarını ve narsisizmle mücadelelerini geniş çaplı bir incelemeyle okura sunuyor.

"Melankolik şairin kendi ruh durumuyla özdeşleştirdiği mevsim sonbahardır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökşen, incelediği dönemde melankolinin Batı edebiyatı gibi Türk edebiyatını da etkisi altına aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İncelenen romanlarda tabiat bağlamında genellikle sonbahar mevsiminin seçilmesi de melankoli açısından önemlidir, zira melankolik şairin kendi ruh durumuyla özdeşleştirdiği mevsim sonbahardır. Buna karşılık genellikle olayların başladığı bahar mevsimi aşkın ve hayallerin mevsimi olarak nitelendirilmekte, bütün güzellikler bu mevsimde yaşanmaktadır. Melankoli çerçevesinde yer verilen bir diğer başlık da 'Kaybedilen Cennet: Çocukluk'tur. Çünkü çocukluğa özlem duyulması ve geçmiş güzel günlerin hasretle yad edilmesi romantizm etkisindeki melankolik şairin kendini teselli etmek için başvurduğu bir yöntemdir."

Milli Kütüphane ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde şaire ve şiire odaklanan roman araştırmalarından da faydalanarak oluşturulan kitap, "Romanın Şairi", "Şairin Şiiri" ve "Şairin Yaratıcılığı" şeklinde üç ana bölümden oluşuyor.