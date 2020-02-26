Geç verilen valize 35 bin lira tazminat - Son Dakika

Yargıtay, yolculuk sonunda bavulunu vaktinde almayarak mağduriyet yaşayan yolcuların, manevi tazminat almasının önünü açtı. Yeğeninin düğününe gitmek için bindiği uçakta, takı ve damatlık elbisenin bulunduğu valizinin geç verilme sebebiyle manevi çöküntü yaşayan kadın, 35 bin lira tazminatın sahibi oldu.



Ablasının kızının düğününe katılmak için ailesiyle birlikte bir hava yolu şirketine ait uçağa binen kadın, yolculuk sonunda hayatının şokunu yaşadı. Şirket yetkilileri, içerisinde gelini takılacak olan ziynet eşyalarıyla birlikte, damadın giyeceği takım elbisenin bulunduğu valizin, teknik aksaklık sebebiyle ertesi gün teslim edileceğini söyleyince, aile sarsıldı.



Valizi alamayan aile, saat 19.00'daki düğüne takıları ve damatlığı yetiştirmek için son dakika alışveriş telaşına düştü. Apar topar düğüne yetişen aile, ertesi gün takı ve damatlığın olduğu valizi aldı. Olaydan dolayı büyük üzüntü yaşayan aile, tazminat için mahkemenin kapısını çaldı. Valizlerinin içinde damatlık kıyafet ile geline takılacak hediye bilezik ve takıların olduğunu belirten davacı kadın, hava yolu şirketinin kendileriyle ilgilenmemesinden dolayı da sitem etti.



Mağdur taraf, düğüne günler öncesinden hazırlık yapmalarına rağmen takılar da olmadığı halde şehirde acelece yapmış oldukları alışveriş neticesinde aldıkları kıyafetlerle düğüne katılmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Bavul gelmediği için takı da takamadıklarını, yaşanılan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ileri süren aile alışveriş bedeli ile 35 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 11. Dairesi kararı onadı.



Öte yandan hukukçular, emsal nitelikteki kararla birlikte, valizini herhangi bir sebeple vaktinde alamayan yolcuların manevi tazminat almalarının önünün açıldığına dikkat çekiyor. - BURSA