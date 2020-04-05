Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü - Son Dakika

Antalya'da etkili olan fırtına, Kaş ilçesinde bulunan seralarda hasara sebep oldu. Serası zarar gören bir çiftçi, "En son gece saat 3'te geldiğimizde herhangi bir olay yoktu. Sabah saat 6 buçukta geldiğimizde bu halde gördük. Elimizden gelen bir şey yok, Allah'tan gelene razıyız" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Kaş ilçesinde çok sayıda serada zarara yol açtı. Kaş'ın sera bölgesi olan Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır ve diğer mahallelerinde seraların naylonları yırtıldı. Bir cam sera ise büyük zarar gördü.



"Gece 3'e kadar kontrol ettik"



Çayköy Mahallesi'nde bulunan domates serası adeta yerle bir olan üretici Ahmet Abukan, 1998 yılından beri seracılık yaptığını belirterek, "Dün akşam başlayan fırtınada seramızı takip ettik. En son gece saat 3'te geldiğimizde herhangi bir olay yoktu. Sabah saat 6 buçukta geldiğimizde bu halde gördük. Elimizden gelen bir şey yok, Allah'tan gelene razıyız. Domatesleri şu an birinci kalitede kullanma şansımız yok. Nereden baksan 10-15 ton ziyan var. Sera olarak da 25-30 bin liralık masraf var" şeklinde konuştu.



"15-20 bin lira masraf"



Bir diğer üretici Muharrem Abukan da, sabah 4-5 sıralarında fırtınanın zarar verecek noktada vurduğunu belirtti. Abukan, "Domateslerden işe yarayacak olanları satacağız" dedi.



Demirlerin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Abukan, hepsini çöpe atacaklarını ve yeniden inşa edeceklerini, 15-20 bin lira civarında masraf olacağını aktardı. - ANTALYA