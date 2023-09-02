Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi - Son Dakika

Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi

Son Güncelleme: 02.09.2023 21:09

Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göktaşının düştüğü esnada gecenin gündüz gibi aydınlandığı görüldü.

Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı yeryüzüne düştü. Göktaşının düşme anı saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göktaşının parlak bir ışık eşliğinde dünyaya düştüğü görüldü.

Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasında görüntülendi

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Gecenin gündüz gibi aydınlandığı o anlar, güvenlik kameralarınca ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan göktaşına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gaziantep, Malatya, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi - Son Dakika
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