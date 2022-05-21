Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı - Son Dakika
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Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı

21.05.2022 09:50

Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı Bursa'da tütün dükkanı olarak kullanılan işyerine giriş çıkış yapan şahıslardan şüphelenen gece bekçileri; yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı

BURSA - Bursa'da tütün dükkanı olarak kullanılan işyerine giriş çıkış yapan şahıslardan şüphelenen gece bekçileri; yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Lüks araçla kaçmak isteyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. Gece kartalları olarak bilinen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, mahallede çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığı tütün dükkanında uyuşturucu satışı yapıldığını fark etti.

Bir süre işyerini izleyen bekçiler dükkanı kapatıp çıkan 4 kişiyi durdurmak istedi. Kaçmak için otomobile yönelen N.A.ve R.D.kıskıvrak yakalandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden destek isteyen bekçiler, çıkarılan arama izninin ardından dükkanın içindeki gizli bölmeyi keşfetti. İçeriye giren ekipler gizli bölmede ve dükkanda arama yaptı. Şüphelilerin üzerinde, kaçmak istediği lüks otomobilde ve işyerinde 3 kilogram öğütülmüş esrar, 1 kilogram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 58 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı olduğu düşünülen elektronik cihazlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 55 bin lira nakit ele geçirdi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Lüks otomobil detaylı arama için emniyet otoparkına çekilirken, işyeri mühürlendi.

Polis ekiplerinin zehir tacirlerine karşı takip ve operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.

Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı
Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı
Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı
Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı
Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı
Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece bekçileri gizli bölmeyle kamufle olan zehir tacirlerini yakaladı - Son Dakika


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