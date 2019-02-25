Gece Bekçileri Sokağa Çıktı
22 dakika önce
Yalova'da 1.5 aylık eğitimden geçen çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı.
Yalova
'da 1.5 aylık eğitimden geçen çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı.
1.5 ay süren zorlu bir eğitimi tamamlayan gece bekçilerinden 19'u Yalova'da görevlendirildi. Bekçilerin göreve başlaması münasebetiyle Yalova Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde bir tören düzenlendi. Emniyet Müdürü Hakan Fındık, bekçilere huzur ve asayişin temininde düşen görevi hatırlatarak başarılar diledi. Bekçilerin vazifesi hakkında da bilgiler veren Fındık, "Bekçilerimiz geldi. Yalova açısından bir ihtiyaçtı. Çok ciddi bir eğitimden de geçtiler. Ardından ili tanımaları açısından biz de bir oryantasyon eğitimi vereceğiz ve hizmet vermeye başlayacaklar. Maksadımız belli. Suçun azalmasını istiyoruz. Bunun için önceliğimiz suçun azaltılmasını sağlamak. Ben bekçilik mekanizmasının bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yalova'da da faydalı olacağına eminim. Ben eski bir polisim. Bekçilerin görev yaptığı dönemi de gördüğümden ne kadar faydalı olduklarını biliyorum. Çok iyi eğitim almış bu arkadaşlarımız şimdi Yalova'da göreve başlayacaklar" dedi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:17 Kaynak: İHA
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