Gece Bekçilerine Eyp'li Saldırı Girişimi
1 saat önce
Esenyurt'ta gece bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı girişiminde bulunuldu.
Esenyurt
'ta gece bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı girişiminde bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Örnek Mahallesi'nde devriye görevi yürüten gece bekçilerinin bulunduğu sokağa, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından atılan pet şişe infilak etti.
Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü.
Yapılan incelemede, infilak eden cismin, el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:36 Kaynak: AA
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