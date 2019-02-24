Son Dakika Haberleri: Gece Boyu Yağan Kar Müthiş Manzaralar Oluşturdu

Gece Boyu Yağan Kar Müthiş Manzaralar Oluşturdu

29 dakika önce

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, gece boyunca devam etti.

Gece Boyu Yağan Kar Müthiş Manzaralar Oluşturdu, System.String[]
İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Kentin çeşitli yerlerinde birbirinden güzel manzaralar oluşturan kar, adeta büyüledi.

İstanbul'da dünden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, şehrin genelini beyaza bürüdü. Gece boyunca yağan kar yağışı şehrin çeşitli yerlerinden birbirinden büyüleyici manzaralar oluşturdu. Adeta sessizliğe bürünen şehirde, kar farklı görüntüler oluşturdu. Bazı yerlerde tipi şeklinde yağan kar, bazı yerlerde sakin bir şekilde yağdı. Kar yağışının caddeleri, sokakları ve araçları beyaza bürüdüğü sokaklar, birbirinden güzel manzaralar oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

İstanbul, Kar, Güncel
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