Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

ARAMALARA HAVADAN HELİKOPTERLE DESTEK VERİLDİ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı.

RESMİ KAYNAKLARDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.