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Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu - Son Dakika

Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu

02.02.2022 08:36

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve helikopterlerin destek verdiği incelemeler, gece boyunca sürdü. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi devam ettirirken sabaha karşı tekrar arama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

İstanbul Büyükçekmece'de gece yarısı esrarengiz kazı! Ekipler nöbet tutuyor

ARAMALARA HAVADAN HELİKOPTERLE DESTEK VERİLDİ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de gece yarısı esrarengiz kazı! Ekipler nöbet tutuyor

RESMİ KAYNAKLARDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu - Son Dakika
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