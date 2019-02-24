Gece Boyunca Etkili Olan Kar İstanbul'u Beyaza Bürüdü
1 saat önce
İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar şehrin genelini beyaza bürüdü.
İstanbul
'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar şehrin genelini beyaza bürüdü. Sabah
saatlerinde metrobüse binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, taksi sürücüleri karla kaplanan araçlarını fırçalarla temizledi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece boyunca etkisini sürdürdü.
İstanbul genelinde etkili olan kar şehri beyaza bürüdü. Güne beyaz örtüyle uyanan İstanbullular sabah saatlerinde metrobüse yürümekte güçlük çekti. Sabah araçları karla kaplanan taksi sürücüleri ise araçlarını fırçalarla temizledi. İstanbul'da kar etkisini şu sıralar aralıklarla sürdürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:57 Kaynak: İHA
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