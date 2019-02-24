Gece Boyunca Etkili Olan Kar Yağışı Gündüz Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'da kenti beyaza bürüyen kar, bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çocuklar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da kenti beyaza bürüyen kar, bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çocuklar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.



İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'u beyaz örtü ile kapladı. Gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı gündüz vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, bazı vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizlemeye çalıştı. Çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.



"Kar da berekettir"



Karla kaplı aracını temizlemeye çalışan bir vatandaş, "Yollarda sıkıntı yok. Karı beklemiyorduk. Çocuğu metroya bırakacağım onun için temizlik yapıyorum. Dün akşam Beylikdüzü tarafından geldim arabam temizdi. Sonuçta güzel bir şey kar da berekettir" diye konuştu.



Kar topu oynayan çocuklar ise "Bizim dershanemiz vardı. Geldik sabahın köründe ve tatil edildiğini gördük. Biz de bu anın tadını çıkartıyoruz. Kar topu oynuyoruz" dediler. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak

Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli