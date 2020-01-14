Gece çalınan motosiklet bulundu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gece çalınan motosiklet bulundu: 4 gözaltı - Son Dakika

Gece çalınan motosiklet bulundu: 4 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da, gece saatlerinde çalınan park halindeki motosiklet polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Gece çalınan motosiklet bulundu: 4 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da, gece saatlerinde çalınan park halindeki motosiklet polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Olayda yaşı küçük 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi nolu 1203 Sokak içerisinde Cebrail Demir'e, ait 02 HY 361 plakalı motosiklet çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Gece saatlerinde çalınan motosiklet polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Alitaşı Mahallesi nolu 1218 Sokak içerisinde bulundu. Polis ekipleri motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Motosikletin düz kontak yöntemiyle çalındığı daha sonra tanınmaması için plakasının, farının, çamurluklarının ve bir çok aksamının söküldüğü anlaşıldı. Polis ekipleri konuyla alakalı olarak A.A., K.B.B., M.A.B. ve E.G. isimli yaşı küçük 4 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.


Motosiklet yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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