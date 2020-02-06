Gece çıkan fırtına Günyüzü ilçesinde çatıları uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gece çıkan fırtına Günyüzü ilçesinde çatıları uçurdu - Son Dakika

Gece çıkan fırtına Günyüzü ilçesinde çatıları uçurdu

6 saat önce

Günyüzü ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, elektrik hatlarında arızalara sebep oldu.

Gece çıkan fırtına Günyüzü ilçesinde çatıları uçurdu, System.String[]

Günyüzü ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, elektrik hatlarında arızalara sebep oldu.


Fırtına sebebi ile birçok binanın çatısı uçarken, dükkanların önlerinde duran dolaplar devrildi. Fırtınanın ilçe merkezi ve mahallelerde sebep olduğu maddi hasarın bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor.


Öte yandan ilçe merkezi ve mahallelerdeki fırtına nedeniyle dün gece uzun süre elektrikler kesildi. Hatlardaki arızanın giderilmesi sonucu ilçe mahallerine ancak sabah saatlerinde elektrik verilmeye başlandı. - ESKİŞEHİR

Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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