Gece çöken sis nedeniyle göz gözü görmedi - Son Dakika

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Gece çöken sis nedeniyle göz gözü görmedi

DÜZCE - Düzce kent merkezi gece saatlerinde sise teslim oldu. Kent merkezine çöken sis nedeniyle şehrin belli başlı noktaları gözden kayboldu.

Düzce kent merkezi gece çöken sisin etkisinde kaldı. Göz gözü görmediği sis nedeniyle özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı. Sis nedeniyle işten evine dönen vatandaşlar ise sorun yaşadı. Düzce Valilik binası, Düzce Belediye binası ve kent merkezinde bulunan şehrin en büyük camii olan Cedidiye Camisi sis nedeniyle gözlerden kayboldu. Anıtpark meydanında ise yoğun sis nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Yetkililer gece saatlerinde yaşanan sise dikkat çekerek özellikle sürücülerin aşırı sürat yapmamasını ve trafik ışıklarına uymaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.